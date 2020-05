Fortnite, Stagione 3 rimandata all'11 giugno 2020: i dettagli sull'evento finale

Epic Games ha bisogno di più tempo, e ha appena annunciato uno slittamento importante per la data di lancio della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2. Tutti i giocatori erano pronti ad accogliere la nuova stagione nel corso della prima settimana di giugno 2020, e invece ci sarà bisogno di un'altra settimana di attesa: la nuova data di lancio è fissata all'11 giugno 2020.

Poco male: si tratta appena di una settimana di tempo, e i giocatori intanto potranno accumulare punti esperienza per sbloccare tutte le skin del Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2; chissà, i più assidui completeranno persino le skin oro dell'Agenzia, magari. Epic Games ha comunicato di aver bisogno di più tempo per preparare al meglio il lancio della Stagione 3. E modifiche rilevanti arrivano anche per l'evento finale, prima noto come Doomsday.

L'evento è ora ufficialmente noto come Il Dispositivo: si terrà sabato 6 giugno 2020 alle ore 20:00 (orario italiano locale), senza repliche: appuntamento unico e irripetibile, al quale certamente la community non potrà mancare. Di seguito le parole di Epic Games: "Per preparare ogni aspetto di Capitolo 2 - Stagione 3 al meglio, abbiamo deciso di prolungare di una settimana la Stagione 2. Il nuovo giorno di lancio della Stagione 3 sarà giovedì 11 giugno. Inoltre, non perderti "il Dispositivo", uno spettacolo in diretta con una rappresentazione unica sabato 6 giugno alle 20 ora italiana (posti limitati, arriva 30 minuti in anticipo per assicurarti il tuo!". Probabilmente Mida modificherà per sempre la mappa di gioco nel corso dell'evento.

Cosa ne pensate dello slittamento della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2? Vi addolora profondamente, o ve ne farete una ragione?