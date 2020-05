Borderlands: The Handsome Collection è gratis su Epic Games Store

Borderlands: The Handsome Collection è disponibile gratis su Epic Games Store. Per effettuare il download del gioco basta accedere allo store, ricordandosi di attivare la sicurezza a due passaggi, e mettere il titolo nel carrello.

Come riportato nella recensione di Borderlands: The Handsome Collection, ci troviamo di fronte a una raccolta che racchiude in un'unica soluzione Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel, nonché i relativi DLC.

L'inclusione dello sparatutto di Gearbox Software nella lista rappresenta peraltro un'ulteriore conferma del fatto che il leak sui giochi gratis dell'Epic Games Store era fondato.

Spara e saccheggia mentre esplori il mondo caotico di Pandora in BORDERLANDS 2 e la follia lunare di BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL in BORDERLANDS: THE HANDSOME COLLECTION.

BORDERLANDS: THE HANDSOME COLLECTION include: