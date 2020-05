PS5: reveal del design imminente, la console Sony è in produzione

Il reveal del design di PS5 è ormai imminente e potrebbe avvenire da un momento all'altro: lo ha scritto il giornalista Takashi Mochizuki.

Co-autore dell'articolo in cui viene rivelata appunto la data dell'evento di presentazione di PS5, Mochizuki ha confermato che la produzione della console Sony è stata avviata.

Ciò significa, naturalmente, che il rischio di un leak si moltiplica di giorno in giorno: un qualsiasi addetto della linea produttiva di PlayStation 5 potrebbe scattare una foto e farla trapelare online.

Immaginiamo che la casa giapponese abbia preso tutte le precauzioni del caso e blindato gli stabilimenti, ma anche questo elemento si pone come un'ulteriore conferma di come la presentazione ufficiale sia ormai vicina.

Insomma, sembra proprio che gli ultimi rumor siano fondati e che vedremo appunto il design di PS5, insieme a qualche gioco, nell'ambito di un evento fissato al 3 giugno.

I expect official reveal of PS5 design is near anyway because, as I wrote in this article, mass production is starting and that means leak risk of console/console image. Given SIE trying to stay ahead of curve, reveal shouldn't be too far away. https://t.co/YTRh6klZqt