PS5, l'evento di presentazione sarà settimana prossima per Jason Schreier

Vi avvisiamo: quelli riportati in questa notizia sono sempre rumor, nonostante la fonte sia una di quelle solitamente affidabili: ovvero Jason Schreier. L'ex Kotaku ora al servizio di Bloomberg si è dimostrato negli anni una fonte molto prolifica di informazioni da insider. Secondo le sue fonti dovrebbe mancare pochissimo all'atteso evento di presentazione di PlayStation 5: si terrà settimana prossima, molto probabilmente il 3 giugno 2020, e sarà solo digitale.

Una previsione che coinciderebbe con quando affermato da Jason Grubb nel suo calendario, ma in qualche modo anche con quanto detto da altri insider più o meno attendibili.

Nel loro articolo Schreier e Takashi Mochizuki sostengono che Sony ha in previsione anche altri eventi a partire dalle settimane successive. Per alcuni mesi, infatti, il colosso giapponese ha in programma altri appuntamenti per presentare al mondo la sua nuova generazione di console.

D'altra parte, dopo lo State of Play di The Last of Us 2 di oggi Sony potrebbe essere più libera di concentrarsi sul futuro.

Noi vi aggiorneremo con tutte le novità, non appena le verremo a sapere, e seguiremo in diretta questa attesissima presentazione: restate con noi!