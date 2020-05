FIFA special eChallenge è il primo torno della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Federcalcio

FIFA special eChallenge è il nome del primo torneo esport ufficiale della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Federcalcio italiana. Un progetto ambizioso ed avvincente realizzato grazie ad un accordo tra Federazione Italiana Giuoco Calcio e ProGaming Italia, con la collaborazione di Sony Interactive Entertainment Italia e il patrocinio di IIDEA che si giocherà a FIFA 20 su PS4 a partire da venerdì 5 giugno 2020.

L'ingresso nel mondo degli esport in un settore in forte espansione e continua evoluzione conferma l'impegno della DCPS di voler condividere messaggi positivi e mantenere connesse tutte le squadre.

Si è deciso di "riconvertire" tutta l'attività calcistica in più competizioni on-line con la volontà di riuscire a coinvolgere i calciatori e tutte le squadre in modo divertente e creativo, per eliminare le distanze interpersonali e abbattere quella sensazione di vuoto e solitudine causata dall'isolamento sociale di questo ultimo periodo.

"Come Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia siamo orgogliosi di sostenere questa lodevole iniziativa della DCPS della FIGC", ha dichiarato Marco Saletta, Presidente di IIDEA. "Mai come in questo periodo abbiamo visto come i videogiochi possano aiutare a diminuire le distanze tra le persone e a creare occasioni di divertimento, apprendimento e sana competizione anche in ambiti finora inesplorati. Abbiamo deciso di supportare questo progetto come settore in un'ottica di responsabilità sociale e di aperta collaborazione con il mondo dello sport tradizionale, che ci auguriamo potrà continuare anche dopo questa emergenza".

Che dire? Complimenti e in bocca la lupo a tutti!