Fast & Furious Crossroads, data d'uscita e trailer per l'avventura di Toretto su PS4, Xbox One e PC

Fast & Furious Crossroads, il gioco di corse di Bandai Namco e Slightly Mad Studios ispirato alle avventure di Dom Toretto e soci uscirà il 7 agosto 2020 per PS4, Xbox One e PC. Per festeggiare l'evento il publisher ha pubblicato un nuovo trailer che presenta le caratteristiche salienti del gioco.

Il primo video di gameplay, infatti, mostra lo Story Mode per giocatore singolo di Fast & Furious Crossroads.

Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson interpretano Dom, Letty e Roman in questa avventura ambientata in luoghi mozzafiato sparsi un po' in tutto il mondo, incluse le città di Atene, Barcellona e Marocco.

Lo Story Mode di Fast & Furious Crossroads espande l'universo di Fast & Furious. A unirsi al cast ci sono anche Sonequa Martin-Green (Star Trek: Discovery, The Walking Dead) e Asia Kate Dillon (Billions, John Wick: Chapter 3 - Parabellum).

Fast & Furious Crossroads dà ai giocatori la possibilità di vivere l'azione (e la tamarria) tipica del franchise di Fast & Furious. Pieno di gadget, rapine che sfidano la morte e veicoli iconici, Fast & Furious Crossroads sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC dal 7 agosto 2020.

Il gioco darà ai fan la possibilità di indossare i panni dei loro eroi, ma anche di sfidare altri giocatori in una Modalità Multiplayer a squadre. Maggiori informazioni su questa modalità arriveranno nelle prossime settimane.

Come vi sembra?