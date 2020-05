Trackmania, il provato del nuovo racing Nadeo

Un gameplay già vicino alla perfezione, ma c'è sempre spazio per novità e rifiniture

Quando si ha a che fare con Trackmania non è facile mettere mano al gameplay senza sconvolgere una formula che vuole e deve essere essenziale. Come nei precedenti capitoli la vettura risponde in modo istantaneo ai controlli, il freno è dannatamente efficace e il controllo aereo è intuitivo, cosa che ci permette da subito di affrontare grandi salti e sfrecciare senza troppi problemi attraverso i primi brevi circuiti. Ma questi ultimi, come nella migliore tradizione dei racing arcade, assumono via via il ruolo di protagonisti sfidandoci a migliorare le nostre prestazioni mettendoci di fronte a curve azzardate, acrobazie estreme e segmenti di tracciato speciali che alterano il comportamento della macchina. Abbastanza per creare piste multigiocatore imprevedibili e tracciati da affrontare in solitaria che richiedono coordinazione, memoria e strategia per poter guadagnare quel millisecondo necessario a svettare nelle classifiche.

In tutto questo Nadeo ha trovato il modo di aggiungere qualcosa senza alterare di una virgola feedback e fisica, partendo con l'aggiunta di un indicatore grafico dei freni che come il tachimetro è piazzato direttamente sul veicolo in modo da permetterci di prendere con precisione le misure delle nostre manovre. Ed è utile in un titolo che ci mette di fronte a veri e propri puzzle ad alto tasso d'azione su piste piene zeppe di varianti che includono fango, erba, ghiaccio e gomma, con la pista che si fa anche convessa. Inoltre non mancano segmenti speciali di terreno che includono turbo, super turbo, modalità motore spento, slow motion, blocco dello sterzo, giro della morte con visuale in prima persona e scorciatoie inaspettate che rendono alcuni tracciati complessi da decifrare. Talvolta basta infatti trascurare una piccola parabolica o frenare con un millisecondo di ritardo per ritrovarsi, anche diverse curve dopo, in situazioni difficili se non impossibili da superare.

Ma con il tempo diventa possibile fare cose che sulle prime sembrano inarrivabili, sfruttando peculiarità di fisica e pista che sono sempre state sfruttate dalla community della serie per creare tracciati mozzafiato. Non a caso troviamo un editor decisamente intuitivo che ci porta alle modifiche di cui ci ha parlato Nadeo in merito al netcode. Il team ha infatti intenzione di modificarlo in funzione di maggiori interazioni tra le vetture proprio nelle modalità create da giocatori, cosa che dovrebbe aprire la strada a nuove forme di competizione multigiocatore. Ma questo non sostituirà la seconda stagione della Trackmania Grand League, gli eventi storici legati al franchise e una serie di nuove iniziative che saranno pubblicizzate direttamente in gioco, con tanto di cartelloni sulle piste. Gli stessi su cui compariranno le insegne dei Club di maggior successo a rafforzare un ecosistema che torna alla carica anche dal punto di vista dell'eSport.