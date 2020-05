PS5, l'annuncio questa settimana e un evento a breve: queste le previsioni di Tidux

La fama di Tidux non accenna a diminuire, nonostante l'insider non sempre si sia rivelato infallibile, anzi spesso è stato tacciato di parzialità. Nonostante questo, gli viene dato parecchio credito, anche se a volte è per smentire quello che sta dicendo. Come è successo nel caso di Alex Battaglia e le RDNA3. Nella giornata di ieri la gola profonda ha condiviso dalle voci che avrebbe intercettato in merito all'evento di presentazione di PS5. Questo evento dovrebbe avvenire questa settimana e sarà seguito a distanza di 7-10 giorni da una seconda presentazione.

"Ho sentito da diverse persone che PlayStation sta pianificando un annuncio relativo a PS5 per questa settimana e un evento successivo entro 7-10 giorni da questa data," ha scritto su Twitter. Un'affermazione che potrebbe in qualche modo coincidere con le date e le informazioni in possesso di Jeff Grubb, il collega di Venture Beat al momento sulla cresta dell'onda per il suo celebre calendario degli eventi estivi.

Tidux ha, però, già messo le mani avanti: "come tutti sanno PlayStation è estremamente dinamica in questo periodo, così potrebbe cambiare tutto all'improvviso. Se sentissi di cambiamenti, vi informerei subito."

Avendo scritto ieri questo messaggio, "l'evento PlayStation" a cui si riferisce l'insider potrebbe però essere lo State of Play di The Last of Us 2 annunciato qualche ora fa. Questo nonostante lui abbia detto che l'annuncio fosse legato a PS5.

A questo punto il secondo evento, quello di settimana prossima, potrebbe essere effettivamente quello di PS5: una data che coinciderebbe anche con quanto detto da Grubb.

Cosa ne pensate? Ci sarà del vero in queste dichiarazioni? Quello che è sicuro è che dovrebbe mancare davvero poco.