PS5 e Xbox One: il calendario completo degli eventi estivi, tra conferme e rumor

La calda, ma soprattutto lunga estate dei videogiochi sta faticando a definire i suoi appuntamenti. Tra rumor sulla data di presentazione di PS5 e Xbox Series X, conferenze spostate all'ultimo momento ed altre confermate, abbiamo pensato di creare un calendario completo per organizzare e riunire tutti gli eventi estivi delle prossime settimane. Il punto di partenza, ovviamente, è il chiacchieratissimo calendario di Jeff Grubb. Il collega di VentureBeat, infatti, nelle ultime settimane ha raccolto tutti questi eventi sotto il cappello della "Summer Game Mess". Un'estate incasinata dalla cancellazione dell'E3 2020.

Si parla molto di questo calendario sia perché Grubb ha una buona credibilità nel settore, sia perché alcuni di quegli appuntamenti sono gli stessi che sono giunti alle nostre orecchie (oltre a quelle di altri colleghi). Per questo motivo, se l'elenco anticipa in maniera corretta alcuni eventi ancora sotto NDA, potrebbe essere che anche tutti gli altri siano reali? Nei prossimi giorni scopriremo quante e quali previsioni grubb avrà azzeccato e aggiorneremo tutto in base ai nuovi rumor o alle conferme e alle smentite ufficiali.

La cancellazione dell'E3 2020 non solo ci ha privato di uno degli appuntamenti di maggior prestigio dell'industria dei videogiochi, ma ha tolto anche alle diverse software house alcune certezze. Da un momento all'altro, infatti, si sono trovate senza un palcoscenico sul quale salire per mostrare al mondo le proprie creazioni. E se per Microsoft e Sony, ma anche EA e Ubisoft, questo è un problema relativo, hanno, infatti, la forza mediatica e i brand per avere comunque tutte le attenzioni necessarie, tutti gli altri non possono contare su questa potenza di fuoco.

Per questo motivo stanno cercando di organizzarsi in modo da sfruttare al meglio le diverse chance a loro disposizione. Oltre agli eventi ufficiali di Sony e Microsoft, infatti, ci sono la Summer of Gaming di IGN, il Play for All di GameSpot, la Summer Game Fest di Geoff Keighley, la Guerrilla Collective: insomma, districarsi tra date, nomi e altro non è semplice.

Per questo l'idea del calendario funziona, soprattutto se aggiunti poi degli eventi non ancora annunciati. Vediamo le date che emerse finora: