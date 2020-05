PS5: due State of Play in arrivo, uno a giugno e uno ad agosto dedicato ai giochi

In queste settimane Jeff Grubb, penna di Venture Beat, sta salendo agli onori delle cronache per alcune previsioni azzeccate. In quello che ormai è divenuto il suo celebre calendario, è apparso un secondo State of Play per PS5 che si terrà nei primi giorni di agosto. In questa occasione Sony parlerà dei giochi in arrivo su PlayStation 5. La console, invece, sarà presentata durante un altro evento che si terrà il 4 giugno 2020.

Il famigerato calendario di Jeff Grubb si è arricchito di un nuovo appuntamento: nei primi giorni di agosto il collega di Venture Beat, oltre che recente gola profonda dell'industria, sostiene che Sony sta organizzando un secondo State of Play (dopo quello recente dedicato a Ghost of Tsushima) dedicato a tutti i giochi di PlayStation 5.

Questo evento è il secondo che Sony terrà (sempre secondo Grubb) nelle prossime settimane. Il primo appuntamento, quello forse più atteso da tutti, è fissato al 2 giugno, quando Mel Gibson...no stiamo scherzando. L'altro evento sarà il 4 giugno 2020 e in quell'occasione il colosso giapponese dovrebbe svelare tutti i dettagli di PlayStation 5.

Altri appuntamenti da segnalare -sempre che il calendario si riveli corretto, ma finora lo è stato, sono il 10 giugno, giorno dell'Xboxing Day, un altro Inside Xbox di giugno nel quale ci sarà anche Halo Infinte e il misterioso Direct di Nintendo.

