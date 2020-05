PlayStation Days of Play, il "meglio di PS4 al prezzo più basso", tornano a maggio

Secondo un banner pubblicitario comparso online i PlayStation Days of Play, ovvero le promozioni che offrono "meglio di PS4 al prezzo più basso", tornano a maggio, più precisamente dal 25 maggio 2020 all'8 giugno.

I PlayStation Days solitamente si "festeggiano" una volta all'anno e consentono di avere due settimane di offerte davvero irripetibili. Secondo un banner in tedesco scovato su Reddit (non si capisce bene se destinato alla Germania o all'Austria, ma poco importa), questa iniziativa è più vicina del previsto: la serie di offerte partirà, infatti, tra due lunedì e per due settimane consentirà di comprare "il meglio di PS4 al prezzo più basso". O almeno così recita la pubblicità. Il volantino pubblicato dice che l'abbonamento PlayStation Plus di un anno sarà messo in vendita col 30% di sconto, ovvero a 41,99 euro al posto di 59,99.

Gli scorsi anni queste promozioni venivano fatte nelle vicinanze dell'E3 di Los Angeles, evento saltato quest'anno a causa dell'emergenza coronavirus. In questo caso, invece, l'iniziativa dovrebbe arrivare prima e sembra a cavallo dei giorni nei quali Sony dovrebbe presentare PlayStation 5. Sarà una coincidenza?

Comunque aspettiamoci nei prossimi Days of Play tante offerte per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation VR e soprattutto sui giochi Sony. Nell'attesa che The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima chiudano degnamente questa generazione di console.

Che offerte state aspettando?