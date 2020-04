E3 2020: non ci sarà nessun evento online sostitutivo, conferma l'ESA

Non ci sarà nessun evento online sostitutivo dell'E3 2020: l'ESA alza bandiera bianca e conferma che quest'anno la fiera di Los Angeles non ci sarà in nessuna sua forma.

L'annuncio era ormai nell'aria e mancava solo l'ufficialità. Dopo la cancellazione dellE3 2020 e l'arrivo di IGN USA ad ospitare l'evento online sostitutivo Summer of Gaming, mancava solo la comunicazione ufficiale a mettere la pietra tombale sui tentativi da parte dell'ESA, ovvero la Entertainment Software Association, di mantenere in vita l'edizione 2020 della fiera di Los Angeles.

Parlando con PC Gamer l'associazione del software per l'intrattenimento americana non avrebbe confermato le date dell'E3 2021 trapelate nelle scorse ore, ma in compenso avrebbe detto che l'evento online legato all'E3 2020, che si sarebbe dovuto tenere a giugno, non ci sarà più e sarà sostituito da eventi individuali.

Per esempio Ubisoft farà la sua conferenza in solitaria, mentre Bethesda ha deciso di non concentrare i suoi annunci in un'unica occasione, ma di fare presentazioni singole per ogni suo gioco.

Sempre il rappresentante dell'ESA avrebbe detto che l'associazione sta cercando di riunire i membri dell'industria per un'edizione 2021 di rottura col passato, ma che per il momento non ci sono ancora date ufficiali da comunicare.