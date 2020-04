Bethesda, nessuna conferenza digitale al posto di quella dell'E3 2020

Bethesda ha annunciato che non terrà alcuna conferenza digitale in sostituzione di quella dell'E3 2020. Come saprete l'evento annuale di Los Angeles è stato cancellato a causa dell'epidemia di coronavirus che ha colpito il pianeta. Molti publisher e produttori hardware hanno deciso di tenere degli eventi digitali invece delle classiche conferenze.

Bethesda no, come annunciato da Pete Hines, il senior vice president of global marketing and communications della compagnia. Poco male, visto che il publisher farà comunque degli annunci nei prossimi mesi, probabilmente in modalità più canoniche.

Solitamente Bethesda fa i suoi annunci più importanti nel corso di due eventi che si svolgono durante l'anno: l'E3 e la Quakecon. Con la cancellazione di entrambi gli spazi di manovra si sono enormemente ridotti.

Hines non ha specificato quando Bethesda presenterà le sue novità, ma è probabile che lo faccia intorno alla data dell'E3 cancellato, com'era inizialmente previsto, in modo da non perdere il treno del 2020. Fortunatamente il successo di Doom Eternal dovrebbe aver coperto la compagnia, almeno per i prossimi mesi.