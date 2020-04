PS Plus aprile 2020, i giochi PS4 gratis di questo mese

Svelati in via ufficiale i due giochi gratis per PS4 per gli abbonati PS Plus di aprile 2020 , che saranno scaricabili a partire dal 6 aprile 2020 e fino al 4 maggio 2020. Si tratta di Uncharted 4: Fine di un Ladro e di Dirt Rally 2.0.

Uncharted 4: Fine di un Ladro di Naughty Dog è uno dei titoli esclusivi più acclamati di PS4, nonché l'ultimo capitolo ufficiale della saga con protagonista l'avventuriero Nathan Drake. Pur risalendo al 2016, si tratta di un gioco ancora oggi eccellente sia tecnicamente, sia nel gameplay. È anche uno dei titoli che più di tutti ha mostrato la potenza della console di Sony, spingendola al massimo.

Per chi non lo conoscesse, si tratta un'avventura dal forte stampo cinematografico che inizia mostrando Nathan Drake accasato con Elena Fisher, sembra aver detto definitivamente addio alla sua vecchia occupazione. Il suo pensionamento non durerà però moltissimo, visto che presto gli eventi lo coinvolgeranno in un'altra, grande avventura. Se volete saperne di più leggete la nostra recensione di Uncharted 4: Fine di un Ladro.

Dirt Rally 2.0 è invece un titolo di tutt'altro genere: stiamo parlando di un eccellente gioco di guida, nonché della migliore simulazione di rally di questa generazione. Probabilmente solo il predecessore può tenergli testa, anche se va detto che questo ne migliora in modo sostanziale tutti gli aspetti. Se vi interessano più informazioni, leggete la nostra recensione di Dirt Raly 2.0.

Inoltre, vi ricordiamo che per pochi giorni ancora potete scaricare i giochi PS Plus di marzo 2020. Il mese scorso sono stati regalati due giochi: Shadow of the Colossus e Sonic Forces. Il primo è l'edizione rimasterizzata di un grande classico per PS4, realizzato dal fu Team Ico di Fumito Ueda, mentre il secondo è stato sviluppato per festeggiare il venticinquesimo anniversario di Sonic e incluso nell'offerta per festeggiare la presenza nei cinema di Sonic: Il film.

Questi giochi dovrebbero essere disponibili fino al 6 aprile alle 17:59, ma fossimo in voi non aspetteremmo l'ultimo secondo per riscattarli, dato che esigenze tecniche potrebbero renderli indisponibili prima.

Cosa ne pensate dell'offerta di questo mese?