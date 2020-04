Red Dead Online, di nuovo disponibili il Cappello di Alligatore e altri capi di abbigliamento

Rockstar Games ha annunciato che in Red Dead Online diversi capi d'abbigliamento stanno per tornare disponibili, pur per un tempo limitato, nel catalogo di Wheeler, Rawson & Co. Tra questi il famosissimo Cappello di alligatore. Ecco alcuni dei vestiti che saranno disponibili fino al 13 aprile:

Cappello di alligatore

Tuba di armadillo

Soprabito a tubo invernale

Giacca Benbow

Gilet Ortega

Pantaloni con legacci

Stivali Strickland

Stivali Calhoun

Speroni barocchi Vaquero