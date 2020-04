Sony Japan Studio ha fondato una nuova divisione esterna per lo sviluppo di giochi

Sony Japan Studio, ovvero il team più "anziano" tra i first party di Sony Interactive Entertainment (SIE), ha annunciato la creazione di una nuova divisione esterna ma collegata alla squadra principale, ovviamente incentrata anche questa sullo sviluppo videoludico.

Si tratta di una manovra che rientra in varie iniziative intraprese da Sony per il prossimo anno fiscale, che riguardano una riorganizzazione generale e anche un'espansione, per quanto riguarda alcuno aspetti, della forza lavoro. Il nuovo dipartimento del Japan Studio non ha ancora dettagli pubblici precisi, ma questo potrebbe portare anche a una variazione del ruolo del team principale.

In un recap molto schematico, Sony ha fatto presente che verrà dunque fondata questa nuova divisione esterna al Japan Studio, che verrà rinominato il dipartimento Product Development in Internal Development e lo Studio Operation Department in Finance & Administration Department.

Infine, il Creative Product Service Department diventa Creative Service Department, anche se non è chiaro esattamente in cosa si riflettano questi cambiamenti dal punto di vista del lavoro svolto vero e proprio. Nel frattempo, vengono aboliti il Product Technology Department e il Business Development Department.

Il Sony Japan Studio si è occupato in passato di alcuni importanti giochi per PS4 come Bloodborne, in collaborazione con From Software, Knack e The Last Guardian in collaborazione con genDESIGN, tanto per fare gli esempi più recenti.