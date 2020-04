Hi Score Girl, su Netflix a breve la seconda stagione

Netflix ha annunciato che la seconda stagione di Hi Score Girl sarà disponibile a partire dal 9 aprile 2020. Per chi non lo conoscesse si tratta di un anime, tratto dal manga omonimo di Rensuke Oshikiri, che racconta le vicende di Haruo Yaguchi, un ragazzino appassionato di videogiochi sempre dietro alle ultime novità.

Siamo agli inizi degli anni '90, e Haruo conosce Akira Ono, una sua coetanea, giocando a Street Fighter 2. La ragazza lo sconfigge inesorabilmente. Tra i due inizia un rapporto di rivalità e amici incentrato sui videogiochi, che consente non solo di vedere l'evoluzione della loro storia, ma anche quella della nostra industria in quegli anni.

Nella seconda stagione i protagonisti sono cresciuti e ora frequentano la scuola superiore. Come sempre non mancheranno gelosie, fraintendimenti e tante sfide. Insomma, se siete appassionati di videogiochi, Hi Score Girl è una visione decisamente consigliata.

Trailer della seconda stagione di Hi Score Girl