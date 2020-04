Call Of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, la mancanza del multiplayer spiegata da Activision

Call Of Duty: Modern Warfare 2 Remastered contiene solo la Campagna single player, scelta che può sembrare piuttosto strana considerando l'importanza che il multiplayer riveste nella serie, ma ha una spiegazione precisa da parte di Activision.

Il publisher è dunque intervenuto direttamente sul blog ufficiale per spiegare il perché della decisione presa su questa versione rimasterizzata dell'originale: in sostanza, la ragione è il non voler dividere l'utenza. Attualmente, Call of Duty: Modern Warfare ha già un'utenza piuttosto vasta in multiplayer, a cui si è affiancato di recente anche Call of Duty: Warzone, il nuovo battle royale gratuito.

È chiaro che affiancare a questi anche un terzo titolo con un terzo comparto multiplayer avrebbe probabilmente generato confusione, o comunque avrebbe portato a uno spezzettamento eccessivo dell'utenza tra le varie offerte multiplayer.

Activision ha dunque proceduto con il recupero esclusivamente della componente single player di Call Of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, proponendo dunque solo la Campagna originale, interamente ricostruita con la nuova veste grafica rimasterizzata che abbiamo avuto modo di vedere.

D'altra parte, un'operazione del genere si presta soprattutto al recupero della componente più cinematografica, di cui si può apprezzare maggiormente il lavoro di ricostruzione grafica fatto alla base del remaster.

Call Of Duty: Modern Warfare 2 Remastered è disponibile da ieri su PS4 e arriverà a fine aprile anche su PC e Xbox One, poco fa abbiamo riportato anche un video confronto che mostra i miglioramenti rispetto all'originale. Inoltre, è emerso un "incidente diplomatico" a causa della famosa missione "no russian" per cui Sony Russia si rifiuta di pubblicarlo su PS4.