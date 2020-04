Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, un video confronto mostra i miglioramenti rispetto all'originale

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered è disponibile da ieri su PS4 come forma profondamente rivista, in termini grafici e tecnici, dell'originale uscito una decina di anni fa e in questo nuovo video confronto è possibile vedere più nel dettaglio i miglioramenti applicati nella versione rimasterizzata.

Il video confronto è stato realizzato dal canale YouTube ElAnalistaDeBits, ponendo fianco a fianco le due versioni e mostrando in questo modo i cambiamenti effettuati su Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered rispetto all'originale, che sono in effetti piuttosto evidenti.

C'è da dire che anche quest'ultimo si difende ancora piuttosto bene, se si considera che risale al 2009, ma i cambiamenti sono evidenti soprattutto per quanto riguarda texture, illuminazione generale ed effetti applicati, tutto soprattutto sul fronte della grafica, ovviamente. Alcune scene, inoltre, sembrano essere state costruite in maniera leggermente diversa.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered presenta la rimasterizzazione completa della Campagna dell'originale, dunque non si tratta dell'intero gioco ma solo dell'elemento principale in single player. In ogni caso, si tratta di una rielaborazione piuttosto profonda, emersa alquanto a sorpresa da parte di Activision anche se preceduta una serie di voci di corridoio che ne hanno svelato l'esistenza in maniera abbastanza precisa e affidabile già nei giorni scorsi.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered è dunque disponibile da ieri su PS4 e arriverà a fine aprile su PC e Xbox One, dopo un periodo di esclusiva temporale di circa un mese, in linea con gli accordi intrapresi da Sony e Activision ormai da tempo. Da notare che Sony Russia si rifiuta di pubblicarlo su PS4 nel proprio territorio.