GTA Online e Red Dead Online, nevica in entrambi i giochi

Rockstar Games ha deciso di fare uno scherzo ai giocatori di GTA Online e Red Dead Online, facendo nevicare in entrambi i giochi. Se volete vedere Los Santos, Blaine County e New Austin innevate, non vi resta che entrare nei due giochi e stare a guardare.

La neve durerà soltanto per la giornata di oggi 1° aprile 2020. Mettetevi una bella felpa e continuate pure a giocare.

Oggi naturalmente è una giornata in cui niente va preso sul serio, visto che la rete si sta letteralmente riempiendo di pesci d'aprile. Tra questi vi segnaliamo la presentazione del design di PS5, che ha richiesto un notevole trust di cervelli per essere realizzato.

Da notare che si sono scherzi in praticamente tutti i giochi live service. Inevitabile visto che il loro successo è legato al rapporto con la community.