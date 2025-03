La rivendita dei profili di GTA Online spinge Take-Two a fare causa a PlayerAuctions

Secondo Take-Two la piattaforma non si limita a fornire un semplice marketplace, bensì recluti attivamente venditori che utilizzano metodi illeciti per creare e vendere account modificati e risorse di gioco contraffatte.

Take-Two ha fatto causa a PlayerAuctions , un sito di aste specializzato nella vendita di account, oggetti in-game e valuta virtuale per diversi videogiochi. Il motivo? La rivendita dei profili di GTA Online .

Take-Two si unisce a Roblox

Mentre continuano a circolare voci su di un possibile prezzo maggiorato per GTA 6, l'azione legale intrapresa da Take-Two appare del tutto simile a quella intentata da Roblox, anche in quel caso contro PlayerAuctions, ma una vittoria non è affatto scontata.

Sebbene infatti in passato operazioni simili condotte contro produttori di software per cheat abbiano avuto successo, qui si tratta di rivendita di asset di gioco e la questione ricade in una sorta di zona grigia dal punto di vista legale.

Lo dimostra anche l'esito della causa fra Zynga e PlayerAuctions del 2010, che alla fine si è risolta con un accordo extragiudiziale. Esiste la possibilità che accada lo stesso con Take-Two e con Roblox? Staremo a vedere.