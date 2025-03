Un leak svela il nuovo modulo fotocamere di Google Pixel 10

Google Pixel 10 Pro dovrebbe presentare uno spessore maggiore di 0.1 millimetri rispetto a Google Pixel 9 , mantenendo la solita diagonale da 6,3 pollici per il display. Tra le novità più importanti troveremo probabilmente l'adozione del chip Google Tensor G5 , che verrà realizzato in questo caso da TSMC , al contrario dei processori precedenti prodotti dalla compagnia, con un possibile miglioramento nella gestione della temperatura. Sul lato destro è possibile osservare il tasto d'accensione, posto immediatamente sopra il bilanciere del volume.

Il portale AndroidHeadlines avrebbe pubblicato alcuni render CAD di Google Pixel 10 trapelati dall'informatore OnLeaks. Com'è possibile evincere dalle foto in questione, possiamo aspettarci nessuna novità significativa in termini di design, eccezion fatta per il modulo fotocamere posteriore che presenterà alcuni cambiamenti. Il nuovo modulo fotocamere apparirebbe infatti più ampio rispetto ai modelli precedenti, suggerendo l' introduzione di un terzo sensore , probabilmente un periscopio o un teleobiettivo, fino ad oggi esclusiva dei modelli Pro: ricordiamo infatti che Google Pixel 9 montava unicamente un sensore principale, accompagnato da un sensore ultrawide.

Quando uscirà Google Pixel 10?

Ad oggi non conosciamo ancora uno specifico periodo d'uscita per Google Pixel 10, che basandoci sul modello precedente potrebbe vedere la luce indicativamente nel corso dei mesi estivi, assieme al resto della serie.

Google Pixel 10

Chiaramente specifichiamo che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Non ci resta dunque che attendere ulteriori delucidazioni in merito da Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.