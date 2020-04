PS5, il design della console Sony rivelato? Spunta un'immagine trafugata

PS5 compare con il suo design in un'immagine trafugata, pubblicata su 4chan all'interno di un thread sui leak relativi alla nuova console Sony. Il post è stato subito rimosso ma qualcuno ha fatto in tempo a salvare uno screenshot.

Ecco dunque la foto, non chiarissima, in cui si vede quella che potrebbe essere la forma di PlayStation 5, apparentemente vicina all'estetica della prima Xbox One: un box spigoloso di colore nero, di cui non conosciamo le dimensioni ma dotato di uno spessore importante.

Sul retro della console campeggia un'ampia griglia per la dissipazione del calore, che dovrebbe includere un sistema di raffreddamento avanzato al fine di mantenere stabili le temperature della componentistica, come sappiamo piuttosto potente.

C'è il logo PlayStation bene in vista al centro della console, mentre non è chiaro se i vari shape celesti sono effettivamente serigrafati sullo chassis oppure si tratta di proiezioni luminose. Due piccoli riflessi in basso a sinistra sembrano indicare altrettante porte USB 3.0.

E' Jim Ryan quello che si vede a destra nello scatto? Così sembrerebbe: magari l'immagine fa riferimento alle prove dell'evento ufficiale di presentazione di PS5, che a questo punto potrebbe essere trasmesso in qualsiasi momento, anche considerando il fatto che Microsoft ha già mostrato tutto ciò che doveva mostrare di Xbox Series X.