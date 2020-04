Niantic acquisisce 6D.ai, startup dedicata alla mappatura digitale della Terra

Niantic Labs ha confermato in queste ore l'acquisizione di 6D.ai, società della quale probabilmente non avrete mai sentito parlare. Si tratta infatti di una startup specializzata nella mappatura digitale della Terra e nella creazione di ambienti interni ed esterni in 3D, basandosi su quelli del mondo reale.

Fondata nel 2018 da Matt Miesnieks e Victor Prisacariu di Samsung, 6D.ai è stata inizialmente legata al Computer Vision Lab dell'Università di Oxford, con l'obiettivo principale di ricreare un mondo virtuale estremamente preciso, ancorato al mondo reale di riferimento. Il valore della compagnia si attestava negli scorsi mesi sui 7 milioni (per intendersi, Niantic Labs si attesta attualmente sui 4 miliardi). L'acquisizione è stata confermata dal CEO di Niantic John Hanke.

Non si tratta ovviamente di una decisione presa dall'oggi al domani, apprendiamo infatti che il progetto era in cantiere già da un paio di anni. Le tecnologie di 6D.ai e l'esperienza dei suoi dipendenti serviranno probabilmente a Niantic Labs per potenziare l'offerta di tutti i suoi videogiochi digitali mobile. Basti pensare, tanto per citarne uno, al successo planetario di Pokémon GO, e alle nuove funzionalità delle quali potrebbe ora arricchirsi.

Tra l'altro questo è un ottimo periodo, dal punto di vista finanziario almeno, per Niantic Labs: i guadagni di Pokémon GO sono alle stelle.