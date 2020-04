Windows 10, Microsoft introduce una news bar per le notizie integrata nel desktop

Windows 10, nella sua versione beta, sta per ricevere l'introduzione di una nuova News Bar che consente di leggere le ultime notizie direttamente dal desktop del PC, con aggiornamenti in tempo reale che vengono dunque visualizzati sullo schermo.

Si tratta di una sorta di widget integrato nel desktop del sistema operativo, che trae informazioni da oltre 4500 testate giornalistiche e fornisce dunque informazioni personalizzabili direttamente sulla scrivania.

La News Bar verrà dunque inserita in questi giorni in Windows 10 Beta ed è interessante il fatto che può essere configurata per diverse visualizzazioni: può essere posizionata al bordo sinistro o destro del desktop oppure in una sottile barra appena sopra quella degli strumenti in basso.

Si possono selezionare le fonti preferite o gli argomenti da mettere in evidenza e può essere modificata la sua visualizzazione anche per dimensioni, con un'opzione che consente anche di avere le news che scorrono in basso in pieno stile anni 90.

Non è chiaro se questa iniziativa sia prevista al di fuori degli USA e se ci sia la possibilità di personalizzarla con fonti d'informazione locali e internazionali, in ogni caso potete tenere d'occhio la questione sulla pagina ufficiale del Microsoft Store. La News Bar di Windows 10 può essere scaricata gratuitamente a questo indirizzo, sebbene al momento non risulti disponibile da queste parti, nella sezione italiana dello Store.

Nel frattempo, i problemi di connettività sono stati risolti con il nuovo aggiornamento, mentre il sistema operativo è ora utilizzato da oltre 1 miliardo di utenti.