Windows 10, problemi di connettività risolti con il nuovo aggiornamento

Negli scorsi giorni vi avevamo segnalato tutti i problemi legati ad un recente aggiornamento di Microsoft per Windows 10: invece di potenziare le possibilità dei dispositivi degli utenti o di ottimizzarle, l'update in questione introduceva fastidiosi problemi di connettività per il PC e per le sue app. Problemi che finalmente sono stati risolti, stando alle ultime segnalazioni.

La conferma arriverebbe direttamente da Microsoft, che consiglia anche di installare il nuovo aggiornamento opzionale per Windows 10 il prima possibile. L'update è ora disponibile, potete metterlo in download dall'apposita voce di Windows Update delle Impostazioni, e apporta le dovute correzioni al recente problema che aveva afflitto le versioni di Windows 1909, 1903, 1809, 1803 e 1709.

Dunque ora, anche tramite VPN, non avrete più problemi di connessione ad internet e di connettività per le vostre app di Windows 10. Gli errori degli scorsi giorni, inoltre, impedivano agli utenti di connettersi usando applicazioni che utilizzavano WinHTTP o WinINet. Di recente Microsoft ha corretto anche i problemi legati alla funzione ricerca di Windows 10.