TechTonik: oggi alle 15 parleremo di Intel e benchmark, fate le vostre domande!

TechTonik, la rubrica di Multiplayer.it dedicata alla tecnologia, torna oggi con una nuova puntata, rigorosamente in diretta dalle 15 alle 16! Oggi parleremo dei benchmark dei processori di decima generazione di Intel, ma risponderemo anche a tutte le vostre domande.

A condurre la rubrica ci sarà come da tradizione Pierpaolo Greco, che discuterà in maniera approfondita dei nuovi rumor che circondano Intel e la sua nuova generazione di processori, dalle specifiche ai benchmark. Una generazione che fa discutere non tanto per le prestazioni, quando per l'efficienza energetica, soprattutto se comparata con quello che sta facendo AMD in questi ultimi anni con la famiglia di processori Ryzen.

Pierpaolo farà dunque una panoramica su tutte le informazioni emerse finora, ma risponderà anche alle vostre curiosità. In questa occasione sono gradite domande strettamente riguardanti la tecnologia: non importa che sia PC, console o mobile.

Cominciate subito a fare le vostre domande qui nei commenti: saranno le prime che leggeremo in diretta prima di passare alla chat.