Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, il remake della trilogia vociferato in passato da un insider

A quanto pare l'esistenza del progetto di remake della trilogia di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo era già stata accennata da un noto insider, John Harker del forum di Resetera, che già in altre occasioni si è dimostrato più che affidabile.

Harker aveva iniziato ad accennare al remake a gennaio, quando rispondendo a un utente che chiedeva quale fosse il modo migliore per giocare ai tre titoli, rispose: "Aspetta il remake, non manca molto." Quando è emerso online il rumor di Dark Babylon, sempre a gennaio, ha invece commentato: "Sì, non è il nuovo Prince of Persia". Infine, commentando l'evento di For Honor dedicato a Prince of Persia e il gioco VR, The Dagger of Time, ha detto: "Mi chiedo se tutto ciò punti verso qualcosa."

Come sempre nel caso dei rumor, le informazioni vanno prese con le dovute cautele, quindi vi invitiamo a non considerare le parole di Harker come una conferma dell'esistenza del progetto, conferma che spetta solo a Ubisoft. Del resto non sarebbe male vedere tornare la saga Prince of Persia, anche solo sotto forma di remake, quindi un po' ci speriamo.