Prince of Persia: The Dagger of Time annunciato, ma non esaltatevi troppo

Ubisoft ha annunciato Prince of Persia: The Dagger of Time un'escape room VR per squadre di quattro giocatori che devono collaborare per risolvere i vari puzzle proposti. Avete capito bene, non è un videogioco per PC e console ma qualcosa di completamente diverso, anche se con i videogiochi ha decisamente a che fare, dato che le situazioni proposte sono ispirate ai capitoli più noti della saga.



A svilupparlo sono stati gli specialisti di Ubisoft Düsseldorf, cui già dobbiamo altre due escape room a tema Assassin's Creed. In Prince of Persia: The Dagger of Time i giocatori dovranno esplorare, scalare e usare poteri magici per risolvere dei puzzle. Si potrà anche manipolare il tempo, uno dei marchi della serie da Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo in poi. Ovviamente il gioco avrà degli ambienti dedicati per essere fruito e conviene portarsi dietro degli amici per divertirsi di più.



Chi si aspettava un Prince of Persia diverso da Ubisoft sarà sicuramente deluso dall'annuncio di Prince of Persia: The Dagger of Time. Ciò che possiamo però dirvi è che le escape room VR sono esperienze davvero coinvolgenti e che, quindi, anche questa potrebbe esserlo. Certo, un nuovo Prince of Persia tradizionale non ci sarebbe dispiaciuto, ma pare che ci si debba accontentare.



Va anche detto che le escape room VR sono pochissime in Italia e non sappiamo se questa arriverà mai dalle nostre parti, quindi il rischio è che non ci riusciremo mai a giocare.

Time to escape!



Get the details on @UbiDusseldorf's all-new VR escape room coming this spring — Ubisoft (@Ubisoft) February 12, 2020