Samsung Galaxy S20, quando e come scenderà di prezzo sul mercato italiano

Quando e come i modelli della famiglia Samsung Galaxy S20 scenderanno di prezzo? Una possibile risposta arriva da un'analisi condotta dal portale Idealo che, partendo dall'andamento dei prezzi della famiglia dei Samsung Galaxy S10, ossia il Samsung Galaxy S10e, il Samsung Galaxy S10 e il Samsung Galaxy S10 Plus, ha provato a prevedere come si comporteranno i prezzi di Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20 Plus, Samsung Galaxy S20 Plus 5G e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.



Stando ai calcoli effettuati, il Samsung Galaxy S20 potrebbe essere più economico del 33% dopo quattro mesi dalla commercializzazione, stabilizzandosi poi per qualche mese. Per arrivare a costare il 40% in meno dovranno passare almeno 11 mesi.



In modo simile, il Samsung Galaxy S20+ dovrebbe avere un ribasso del 30% circa dopo 4-5 mesi, mentre il Samsung Galaxy S20 Ultra dovrebbe scendere solo del 25% dopo però 3-4 mesi.





Trattandosi di ipotesi, ovviamente non è detto che vada così, ma il quadro che emerge è comunque interessante e fa capire bene quale sia la perdita di valore prevista per i Galaxy S20, appena annunciati, nell'arco di 12 mesi dopo il lancio.



Per lo studio completo, andate su Idealo.