Dreams, i primi voti sono quasi tutti dei punteggi pieni

Emersi i primi voti di Dreams e sono quasi tutti dei punteggi pieni o generalmente eccellenti. In realtà non sono moltissimi, visto che parliamo di tre voti, ma sono decisamente indicativi. PushSquare e l'Official PlayStation Magazine del Regno Unito hanno premiato il gioco con 10/10, mentre GameInformer con 'soltanto' un 9.5.



Al di là delle differenze di decimali, le tre testate concordano sul definire Dreams un titolo creativo e originale, che vive non solo di se stesso ma della sua community. OPM inizia la recensione affermando proprio: "Questo non è un videogioco, è una comunità." Il riferimento è ovviamente all'immensa mole di contenuti amatoriali già scaricabili dai server, resi possibili dal versatilissimo editor che è il cuore del prodotto stesso.



Media Molecule sembra quindi aver fatto di nuovo centro, almeno tra la critica. Chissà come sarà accolto Dreams dai giocatori, ossia se riuscirà a vendere bene. Del resto in molti vogliono solo giocare, non mettersi a fare videogiochi. In attesa della nostra recensione, leggete il nostro provato di Dreams per saperne di più sul gioco. Umberto Moioli ne ha detto:

Mancano pochissimi giorni al lancio di Dreams e torneremo a parlarne estensivamente, tirando anche una riga sul lavoro fatto da Media Molecule. Per ora possiamo che elogiare il lavoro fatto per creare un editor tanto completo quanto accessibile, accompagnato da un gran numero di strumenti utili a costruirci una community attorno. Il Sogno di Art, l'avventura realizzata dal team di sviluppo in prima persona, si inserisce in questo pacchetto come una piccola e deliziosa aggiunta, che tale è destinata a rimanere.

PushSquare - 10/10

GameInformer - 9.5/10

Official PlayStation Magazine - 10/10