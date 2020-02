E3 2020, Geoff Keighley non ci sarà, niente E3 Coliseum

Geoff Keighley ha annunciato che non sarà all'E3 2020 e che, quindi, non condurrà l'E3 Coliseum, la sua trasmissione dalla fiera, realizzata in collaborazione con l'Entertainment Software Association (ESA). Si tratta della prima volta in venticinque anni che Keighley salta la manifestazione di Los Angeles, come da lui stesso dichiarato:



"Ho partecipato a tutte le edizioni dell'Electronic Entertainment Expo degli ultimi venticinque anni. Condividere l'evento, presentare e andare in diretta, per me sono sempre stati tra i momenti più importanti dell'anno, nonché una parte fondamentale della mia carriera. Ho pensato molto a cosa dire sull'E3 2020 e voglio essere sincero sui miei piani futuri. Nonostante voglia ancora supportare gli sviluppatori che porteranno il loro lavoro in fiera, è stata davvero dura, ma ho deciso di non condurre l'E3 Coliseum. Non parteciperò all'E3 per la prima volta in venticinque anni, ma sosterrò l'industria in altri eventi e in altre modalità."



Keighley non è un passante qualsiasi, ma una delle personalità di maggior spicco della stampa videoludica mondiale, nonché il patron dei The Game Awards, diventati praticamente gli Oscar dei videogiochi.



Non è chiaro il motivo per cui non parteciperà all'E3 2020, ma il sospetto è che sia in polemica con l'ESA per alcuni fatti accaduti lo scorso anno, come l'aver diffuso per sbaglio i dati personali di migliaia di giornalisti videoludici accreditati per l'evento. Dopo l'annuncio dell'assenza di Sony, l'E3 2020 registra un'altra defezione importante. Proprio oggi che era stata confermata la prima conferenza...