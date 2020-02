Red Dead Redemption 2 si trasforma in un diorama con la mod Tilt Shift

Red Dead Redemption 2 assume tutto un altro aspetto con la mod Tilt Shift, rimanendo sempre molto affascinante ma in una prospettiva del tutto nuova, trasformandosi in una sorta di gigantesco diorama che da una parte ricorda il modellismo e dall'altra i vecchi titoli strategici o i city builder.



La mod Tilt Shift agisce su inquadratura e grafica di Red Dead Redemption 2 con effetti veramente particolari: allontana il punto di vista fino a diventare quasi a "volo d'uccello", anche se la prospettiva resta sempre piuttosto bassa, in modo da non perdere più di tanto il livello di dettaglio. In questo modo diventa possibile vedere delle porzioni di schermo più ampie e catturare più elementi in una singola inquadratura.



Il video riportato qui sotto, ad opera di Red Dead Online Guides, è stato costruito utilizzando la mod Tilt Shift su Red Dead Redemption 2 ma con vari effetti applicati, oltre ad agire sul montaggio video in modo da velocizzare lo scorrere del tempo. Il risultato sembra appunto un modellino, oppure qualcosa a metà tra uno strategico e un city builder nel quale è possibile cogliere l'attività degli agglomerati urbani e delle varie ambientazioni del gioco in maniera più ampia e in un certo senso idilliaca (nonostante emergano comunque gli aspetti crudi della società del selvaggio west).



Nel frattempo, Red Dead Redemption 2 ha raggiunto 29 milioni di copie vendute, mentre il suo comparto multiplayer, Red Dead Online, ha fatto registrare un record durante le feste natalizie in termini di presenza di giocatori.