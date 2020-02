I Pokémon invadono McDonald con i nuovi Happy Meal: giocattolo e carta a sorpresa

Happy Meal a tema Pokémon al McDonald in questi giorni, nel caso non siate stati di recente da quelle parti, visto che la promozione è già attiva dalla settimana scorsa ma durerà ancora per un po', portando sorprese tratte dal mondo dei mostriciattoli tascabili insieme ai classici cestini per i bambini.



All'interno degli Happy Meal di MacDonald troviamo dunque uno speciale Pokémon Launcher che rappresenta un vero e proprio gioco a tema Pokémon. I Launcher sono fatti a forma di PokéBall ma più schiacciati e servono per lanciare dei dischi con sopra disegnato un Pokémon. Possono essere utilizzare per prendere parte a un gioco che sembra una sorta di morra, visto che tra i vari Pokémon c'è un rapporto di forze concatenato che consente di "combattere" tra uno e l'altro.



Non ci sono dunque vere e proprie riproduzioni di Pokémon come statuette o giocattoli simili visti in iniziative similari in passato, però c'è da segnalare un'altra sorpresa che potrebbe essere anche più interessante per gli appassionati della serie: con ogni Happy Meal, oltre al Pokémon Launcher, si ottiene anche una speciale carta Pokémon.



Le carte sono in inglese e l'assegnazione delle carte è casuale, ma fanno tutte parte del set di 12 carte McDonald's 2019, ovvero ristampe di carte della serie Sole e Luna. I personaggi raffigurati nel Launcher sono invece Pikachu, Onix, Lapras, Eevee, Caterpie, Gastly, Dugtrio di Alola, Sandshrew di Alola, Exeggutor di Alola, Meowth di Alola, Magmar e Mankey.