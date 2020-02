Pokèmon Home: leggendari e misteriosi arrivano in Pokémon Spada e Pokémon Scudo

Con l'arrivo di Pokémon Home gli utenti si stanno scatenando e stanno portando in Pokémon Spada e Pokémon Scudo un gran quantitativo di mostri tascabili non disponibili in precedenza. Tra questi la parte del leone la fanno, ovviamente, i pokémon leggendari e misteriosi.



Pokémon Home è disponibile da oggi e già i giocatori stanno impazzendo. Finalmente, infatti, molti dei mostri tascabili esclusi da GameFreak possono essere importati senza problemi in Pokémon Spada e Pokémon Scudo.



Tra questi pokèmon spiccano sicuramente Bulbasaur, Squirtle, Charmander, Litten, Popplio, Rowlet e tutte le loro linee evolutive. Ovvero alcuni dei più amati starter delle edizioni passate. Ora sarà possibili importarli nel gioco, ma soprattutto trovarli all'interno di raid proposti dagli altri giocatori.



Ancora più golosa, però, è la possibilità di trovare pokémon misteriosi come Mew, Celebi, Jirachi, Keldeo, Marshadow, Zeraora e Meltan o pokemon leggendari del calibro di Mewtwo, Cobalion, Terrakion, Virizion, Reshiram, Zekrom, Kyurem, Cosmog, Cosmoem, Solgaleo, Lunala e Necrozma.



Oltre a questi sarà possibile avere la forma di Alola o di Kanto di molti pokemon esclusivi di Galar.



Ricordiamo che Pokémon Home sarà gratuito dal 12 febbraio al 13 assieme alla Banca Pokémon, in modo da darvi la possibilità di trasferire tutti i vostri pokémon senza spese aggiuntive.