OnePlus 8 e Pro: due varianti su GeekBench, primi dettagli

Difficilmente la società OnePlus mostrerà il suo prossimo smartphone android top di gamma prima della prossima primavera, ma intanto due varianti di OnePlus 8 sembrano essere apparse su GeekBench. Vediamo i dettagli noti.

Sul portale GeekBench in queste ore sono comparsi due nuovi modelli misteriosi: GALILEI IN2023 e GALILEI IN2025. Secondo alcune indiscrezioni, e anche tenendo presente le caratteristiche proposte, dovrebbe trattarsi di OnePlus 8 e One Plus 8 Pro; comunque di due varianti di uno stesso smartphone. GALILEI IN2025 presenta 8GB di RAM contro i 12GB del compagno: sarebbe dunque OnePlus 8 standard.

Attualmente abbiamo anche dettagli circa OnePlus 8 Pro, anche se tutti allo stato di rumor e tutti disponibili su GeekBench. Il risultato in single-score del modello Pro è di 4296 punti, quello in multi-core di 12531, con 12 GB di RAM e forse Qualcomm Snapdragon 865.