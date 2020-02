Nintendo Switch Online: Pop'n Twinbee è tra i giochi per NES e SNES di febbraio

Il catalogo NES e SNES su Nintendo Switch Online a febbraio 2020 si amplia con altre quattro proposte. Tra queste spicca il divertente shooter a scorrimento verticale di Konami Pop'N TwinBee.



Come ogni mese anche Nintendo Switch Online, il servizio online a pagamento di Nintendo, offre dei giochi gratuiti. Se PS Plus e Xbox Live Gold puntano su giochi dell'attuale generazione di console (o al massimo remastered come ha fatto il PlayStation Plus con BioShock: The Collection) Nintendo Online aggiorna le app NES e SNES con nuovi, vecchi capolavori.



Una manna dal cielo per gli amanti del retrogaming.



A febbraio l'app SNES si aggiorna con Pop'n Twinbee e Smash Tennis. Il primo è uno sparatutto a scorrimento verticale pubblicato nel 1993 da Konami, mentre Smash Tennis è un frenetico arcade basato sull'omonimo sport. Per la prima volta i due giochi arrivano negli USA. In Giappone, invece, Nintendo ha pubblicato Breath of Fire II al posto di Smash Tennis. Fortunati.



Il catalogo NES si amplia con Shadow of the Ninja, un platform con protagonisti due ninja del 1990 e Eliminator Boat Duel. I giochi saranno disponibili sul servizio online di Nintendo a partire dal 19 febbraio.



Ecco la lista completa:



SNES - Pop'n Twinbee

SNES - Smash Tennis

NES - Shadow of the Ninja

NES - Eliminator Boat Duel

Ricordiamo che Nintendo Online, a differenza deianaloghi per PS4 e Xbox One, costa 19,99 euro l'anno o 3,99 euro al mese.