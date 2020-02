Trony, volantino “Sconto IVA”: -18% su Red Dead Redemption 2, PS4 e Xbox One X

Trony ha lanciato il suo nuovo volantino, Sconto IVA, che toglie il 18% da tanti prodotti come Red Dead Redemption 2, PS4 e Xbox One X.



Tali promozioni sono valide solo in alcuni punti vendita specifici. Per sapere quali promozioni sono vicine a voi dovrete trovare il negozio più vicino attraverso questo indirizzo o andare direttamente in negozi e verificando cosa c'è disponibile.



Tra le promozioni che vogliamo segnalarvi ci sono sicuramente molti videogiochi come Red Dead Redemption 2, Pokémon Spada e Pokémon Scudo o Luigi's Mansion 3 con il 18% di sconto.



Tra le console segnaliamo PS4 Pro da un 1TB e COD: Modern Warfare e Fortnite a 311,40 euro e Xbox One X da 1TB e un gioco a scelta a 295 euro.



Tra i PC non vediamo nulla destinato esclusivamente al gaming, ma ci sono diverse proposte tra le marche più famose adatte a quasi tutte le esigenze. Si va dal Surface Go 8GB di RAM e 128 GB di HDD a 490,90 euro al Lenovo S145-15API a 368 euro.



Tra la tecnologia segnaliamo iPad Wi-fi da 32 GB a 318,80 euro, Macbook Air da 128 GB a 1048,30 euro o l'iPhone 7 da 32 GB a 376,20 euro.



Non mancano promozioni su lavatrici ed elettrodomestici vari. Ci sono anche monopattini, cuffie e sedie per il gaming. Tutte le offerte sono consultabili a questo indirizzo.



Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione dell'articolo.