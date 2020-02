Nintendo Switch sbarca in aeroporto con salette dedicate all'intrattenimento

Vi siete mai trovati a dover attendere a lungo la partenza di un volo o di una coincidenza calcolata male? Nintendo ha pensato proprio a voi e sta allestendo della sale tematiche con Nintendo Switch nei principali aeroporti, al momento americani, dove sarà possibile provare i suoi giochi più famosi.



Un uomo ha sabotato un monitor dell'aeroporto per giocare a Apex Legends, solitamente si trovano vecchie postazioni con dentro vetuste PlayStation 3 o Xbox 360: diciamo che la situazione negli aeroporti per chi si annoia non è mai ideale. Per questo motivo l'iniziativa di Nintendo, oltre che una buona trovata pubblicitaria, è anche ben accetta dai viaggiatori.



Perché avere la possibilità di ammazzare il tempo giocando a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey e Super Mario Party non è una brutta prospettiva. E se l'ultimo Zelda o Odyssey non si prestano a partite mordi e fuggi, una bella gara a Mario Kart 8 o un giro di dadi a Super Mario Party potrebbero migliorare anche il viaggio più disastroso.



Per chi lo volesse di fianco ci sarà un immancabile negozio nel quale si potranno acquistare la console e i giochi, che però saranno recapitati a casa.



Tali postazioni possono essere trovate negli aeroporti di Dulles International Airport, Tacoma International Airport, O'Hare International Airport e Dallas Love Field Airport da metà febbraio a fine marzo. Poi si spera che il concept venga riproposto altrove, magari anche in Europa. Non sarebbero apprezzate?