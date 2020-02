Marvel's Spider-Man, segnare un canestro rischia di rompere il gioco

Gironzolando per la Manhattan di Marvel's Spider-Man è possibile imbattersi in uno dei tanti campi da basket che popolano le città americane. Peccato che Peter Parker, il nostro amato Uomo Ragno di quartiere, non possa fare canestro. Nonostante il pallone sia dotato di una fisica propria, infatti, Insomniac Games non ha previsto la possibilità di emulare LeBron James. E se qualcuno ci provasse lo deve fare a suo rischio e pericolo: il gioco rischia di rompersi.



Questo fatto lo ha scoperto per caso lo YouTuber Reetae27. Gironzolando per la città si è imbattuto in uno dei famosi campi da gioco e vista la fisica di gestione del pallone e degli oggetti in generale di Marvel's Spider-Man ha deciso di fare qualche esperimento.



Reetae27 ha scoperto in questo modo che alcune palle si clonerebbero. Quelle mossi, inoltre, scompaiono dopo pochi secondi. Alcuni palloni, ma non tutti, possono essere presi con la ragnatela da Spider-Man e sparati in faccia ai cattivi. Scoperto di poter manipolare una palla, il passo successivo è stato, ovviamente, provare a fare canestro. Osservando i personaggi non giocanti, lo youtuber ha visto che era una cosa prevista dal gioco, non per niente Sony ha pagato 229 milioni di dollari per comprare Insomniac Games, ma evidentemente lo sviluppatore non ha previsto che anche Peter Parker potesse fare una cosa del genere.



Dopo un sacco di tentativi, Reetae27 ha scoperto che Spider-Man lancia la palla troppo forte perché possa rimbalzare nel modo giusto sul tabellone. A quel punto ha cambiato strategia: se non può tirare come Curry, avrebbe schiacciato come Shaq. Saltando come solo Spider-Man sa fare ha provato a scaraventare il pallone nel centro del canestro scoprendo che in realtà non era possibile segnare: una sorta di campo di forza invisibile spinge la palla fuori dal ferro.



I suoi tentativi sono comunque molto divertenti da vedere, per precisione stilistica, inventiva e stile narrativo. Ecco a cosa può portare un'ossessione!



Ogni tentativo, però, rischiava di rompere il gioco: gli spettatori hanno cominciato a volare a qualche metro da terra, o a camminare sulle recinzioni. Tutto questo, semplicemente per far fare a Peter Parker un canestro. Ma perché spendere tutte queste ore in questa vana ricerca? Perché, come dice Reetae27, a volte è divertente testare i limiti dei nostri videogiochi preferiti.