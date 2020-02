The Last of Us 2 in uscita su PC? Naughty Dog smentisce ribadendo l'esclusiva PS4

The Last of Us 2 arriverà anche su PC? No, Naughy Dog smentisce la cosa e anzi ribadisce il fatto che si tratta di un'esclusiva per PS4 per bocca del Director of Communications Arne Meyer.



"The Last of Us: Parte II non uscirà su PC, si tratta di un'esclusiva PlayStation", ha scritto Meyer su Twitter. "Il gioco sarà disponibile su PS4 e PS4 Pro a maggio."



Le voci sul possibile approdo di The Last of Us 2 su PC arrivano probabilmente da un listino ben poco affidabile, ma anche dai tanti rumor che vorrebbero l'annuncio a breve di Horizon Zero Dawn su Steam.



Se dunque è possibile che Sony stia tastando il terreno per allargare i propri orizzonti alla piattaforma Windows, è chiaro che in questo momento una versione PC di The Last of Us 2 non rientra nei piani.



All'inevitabile delusione degli utenti PC per la smentita si accompagna tuttavia un'ottima notizia per i possessori di PlayStation 4, visto che i lavori su The Last of Us 2 sono quasi terminati e dunque il gioco arriverà nei negozi puntuale il 29 maggio.





It's not, we are PlayStation exclusive. Out on PS4 and PS4 Pro in May. — arne (@arnemeyer) February 11, 2020