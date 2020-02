Harley Quinn floppa: colpa di Sonic - Il Film, la guerra su Twitter

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, per gli amici Harley Quinn e basta, è l'ultimo film targato DC: da pochi giorni nei cinema, ha segnato solo 33,2 milioni di dollari nel primo weekend di apertura. Sono molti soldi, ma pur sempre un flop per le aspettative dei produttori e in generale per un film "importante" come questo. Adesso viene il bello: è colpa del film di Sonic.

In che modo l'uscita nelle sale di Sonic - Il Film possa aver influito sul flop generale della pellicola dedicata ad Harley Quinn, resta un mistero; ma è tutto estremamente evidente, certo e inaccettabile per i fan della pazza antieroina DC, che hanno quindi deciso di scatenare una guerra su Twitter contro i fan del porcospino più veloce del mondo.

I fan di Birds of Prey hanno cominciato a tweettare le proprie considerazioni su Sonic - Il Film: pellicola pessima, molto più saggia e appagante la visione del film di Harley Quinn. Assolutamente sconsigliato il primo, necessario e vitale il secondo. Questa buffa diatriba andrà avanti presumibilmente per qualche giorno, poi finirà nel dimenticatoio come tutte le altre questioni dall'importanza più o meno simile che ogni giorno tartassano il web. Comunque, vale la pena notare come di certo non sarà Harley Quinn a far andare in perdita DC e Warner Bros. I produttori hanno comunque deciso di cambiare nome al film in corso d'opera.

Bird's of Prey fans seeing the Sonic Movie as a threat to their dumb Harley Quinn movie flopping at the box office and trying to spread lies about the Sonic Movie to make people not wanna see it is the funniest thing I've seen in a while.



Stan #SonicMovie pic.twitter.com/Wt4Wa68raL — LS Mark (@LSMark_) February 10, 2020