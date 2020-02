Birds of Prey, la recensione

Scrivendo la recensione di Birds of Prey ci siamo resi conto che gli sfortunati spettatori di Suicide Squad possono gioire: abbiamo una ragione in più per non vergognarci di aver donato quelle due ore delle nostre vite nel 2016. Il film di David Ayer, che sulla carta aveva le potenzialità per diventare un cult del genere, a quattro anni di distanza è sempre più un esperimento andato male: la squadra di super villain dei fumetti DC ha infatti fallito sotto molti punti di vista, a cominciare dalla scelta di Will Smith - che amiamo, sia chiaro - come leader di un team di personaggi brutti, sporchi e cattivi.

La star americana è tutta la vita che si rifiuta di interpretare l'antagonista e ci ha ingannato con il suo Deadshot, che finisce per diventare il solito eroe spaccone a cui Smith ci ha abituato. Non parliamo poi della Enchantress di Cara Delevigne: l'ex modella sta migliorando, come dimostra la sua prova nella serie Carnival Row, ma allora il suo viso era ancora più abituato alle telecamere dei servizi fotografici che non a quelle del cinema. Arriviamo infine al Joker di Jared Leto: si dice che la sua interpretazione sia stata snaturata e mutilata di almeno 15-20 minuti persi in fase di montaggio, ma, da quello che è rimasto, questa versione tatuata del principe pagliaccio del crimine è una di quelle da dimenticare. A maggior ragione ora, dopo l'operazione fatta da Todd Phillips con Joker, un film che ci ha mostrato che autorialità e cinecomics possono andare a braccetto e vincere una valanga di premi, con Joaquin Phoenix che si appresta a entrare nella storia e a ottenere, dopo una serie infinita di statuette, anche il premio Oscar.

Dopo questo doloroso cammino lungo il viale dei ricordi, possiamo dirlo con certezza: si salva soltanto una cosa di Suicide Squad, la magnifica Harley Quinn di Margot Robbie. Arrivata come una supernova a bucare gli schermi di tutto il mondo grazie a The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese (anche se i più attenti l'avevano già notata nel ruolo dell'insopportabile cugina Charlotte in Questione di tempo di Richard Curtis), grazie al personaggio DC l'attrice australiana è diventata un'icona: non si contano le ragazze che continuano a vestirsi e truccarsi come lei alle fiere di fumetti. E ora che Harleen Quinzel arriva al cinema con un film tutto suo, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), nelle sale italiane dal 6 febbraio, non potranno che aumentare.