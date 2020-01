The Last of Us 2 in uscita su PC via Steam? Le key sono già in vendita

The Last of Us 2 arriverà anche su PC via Steam? Non c'è ovviamente nulla di ufficiale, ma un celebre sito di key ha già messo in vendita il gioco, indicando come data di uscita un generico 2020.



È inutile dire che la notizia va presa con le pinze: è possibile che Instant Gaming abbia approfittato dei recenti rumor sugli sviluppatori DX12 e NVIDIA cercati da Naughty Dog appunto per la versione PC di The Last of Us: Parte II, dando vita alla pagina in questione per garantirsi un po' di pubblicità extra.



Tuttavia le insistenti voci sull'arrivo di Horizon Zero Dawn sulla piattaforma Windows rendono la cosa meno assurda di quanto sembrerebbe, anzi finanche plausibile laddove Sony voglia davvero aprirsi a un pubblico più ampio e rielaborare il concetto di esclusiva come già fatto da Microsoft.



Inutile dire che il debutto di The Last of Us 2 su PC farebbe la gioia di un gran numero di persone, specie quelli che finora hanno resistito alle proverbiali sirene del mondo console, preferendo la tranquillizzante sicurezza del benchmark.