Nintendo Switch è ormai una console fenomeno, con buona pace di quelli che la volevano morta alla nascita

In soli tre anni di vita, il fenomeno Nintendo Switch ha venduto 52,48 milioni di unità, più di quanto fatto dal Super Nintendo in tutto il suo ciclo di vita e, meglio ancora, più di quanto fatto da Xbox One, che è ormai in giro da sette anni.



Ad annunciarlo è stata Nintendo nel suo recente resoconto finanziario relativo all'ultimo trimestre del 2019, da cui traspaiono numeri ottimi per la console ibrida, addirittura superiori alle aspettative della casa giapponese.



Nel trimestre preso in considerazione, ovvero da ottobre a dicembre 2019, periodo che comprende anche il Black Friday e Natale, sono stati venduti 10,81 milioni di Nintendo Switch in totale, cifra che comprende 7,58 milioni di Nintendo Switch standard e 3,24 milioni di Nintendo Switch Lite, portando a un incremento del 15% rispetto al medesimo anno dell'anno precedente.



Nintendo prevede di vendere 19,5 milioni di Nintendo Switch entro la fine dell'anno fiscale corrente, ossia il 31 marzo 2020. Ce la farà? Visto l'andamento attuale, perché dubitarne? Oltre alle vendite di Switch sono stati svelati altri dati interessanti relativi al suo successo. Ad esempio Nintendo ha rendicontato l'andamento di Pokémon Spada e Scudo, che combinati hanno superato i 16,06 milioni di copie vendute in tutto il mondo, battendo l'ottimo risultato di Pokémon Sole e Luna per Nintendo 3DS. Con questi numeri le proteste per alcune mancanze servono davvero a poco. Anche Luigi's Mansion 3 è andato benissimo, raggiungendo i 5,37 milioni di copie vendute. Riassumendo, il 2019 è stato un grande anno anche a livello di vendite software per Nintendo Switch.



Il risultato è che il 96% dei ricavi dell'intera Nintendo Provengono da lì. Non è sbagliato dire che Nintendo Switch in questo momento sorregge l'intera compagnia. Del resto la divisione mobile, nonostante i vari Animal Crossing, Mario Kart World Tour e Fire Emblem Heroes, è ferma al 3%. Nintendo 3DS resiste con un dignitoso 1%, mentre il business degli amiibo, nonostante la bellezza delle statuine, è da considerarsi morente.



Al di là dei numeri Nintendo Switch ha spazzato anche alcune certezze del mondo dei videogiochi, riuscendo ad affermarsi nonostante alcune caratteristiche non proprio eccezionali. Chissà se la next-gen riuscirà a dargli una spallata o se, nonostante tutto, Nintendo Switch continuerà per la sua strada noncurante di teraFLOPS e ninnoli hi-tech vari. Comunque sia per ora il fenomeno è lei, contro ogni possibile previsione di quelli che ne capiscono... parliamo di quelli che l'avevano data per morta prima di vederla in azione, considerandone solo la potenza bruta.