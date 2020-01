Zelda: Breath of the Wild 2, tante informazioni da un presunto leak

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, secondo un recente leak, sarà mostrato a breve. Dalle informazioni pubblicate, se mai saranno verificate, si evince che il nuovo gioco si intitolerà Bond Of The Triforce e avrà Zelda giocabile. Questo è quello che è emerso da un post su 4chan.



La fonte è quella che è, e il fatto che sia anche anonima non gioca a sua favore. Questo, però, non vuol dire che potenzialmente non sia interessante, almeno per farci immaginare quello che potrebbe essere l'atteso The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Secondo questo "leaker" il seguito di Breath of the Wild si chiamerà Bond Of The Triforce e sarà presentato a breve attraverso un nuovo trailer.