Nintendo Switch: vendite a oltre 52 milioni di console, superato il Super Nintendo

Ottime vendite per Nintendo Switch, che raggiunge i 52,48 milioni di console vendute e supera storicamente quanto fatto da SNES, in base ai risultati relativi all'ultimo trimestre del 2019 che mostrano davvero un buon andamento per Nintendo.



Nel trimestre preso in considerazione, ovvero da ottobre a dicembre 2019, periodo che comprende anche il Black Friday e Natale, sono stati venduti 10,81 milioni di Nintendo Switch in totale, cifra che comprende 7,58 milioni di Nintendo Switch standard e 3,24 milioni di Nintendo Switch Lite, portando a un incremento del 15% rispetto al medesimo anno dell'anno precedente. Questo significa anche che Nintendo Switch ha ufficialmente superato le vendite totali del Super Nintendo e si piazza al momento in terza posizione tra le console più vendute dalla compagnia, dietro a Wii e NES ma con ancora vari anni davanti per migliorare la propria posizione.



I profitti per il trimestre da ottobre a dicembre 2019 sono stati di 168,7 miliardi di yen (1,54 miliardi di dollari), superiori ai 158,6 miliardi di yen dell'anno precedente. Le vendite nette da marzo al 31 dicembre 2019 sono salite del 2,5% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e addirittura del 16,4% rispetto all'anno ancora precedente. I profitti operativi sono saliti del 19,5%.



Le previsioni di Nintendo per l'anno fiscale in corso prevedono 19,5 milioni di Nintendo Switch vendute entro la fine di marzo 2020, obiettivo che sembra decisamente alla portata considerando che dovrebbe portare a un totale di 54,24 milioni di console vendute per la fine dell'anno fiscale a marzo, ovvero mancherebbero solo un paio di milioni di Nintendo Switch al traguardo.