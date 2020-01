TIM: nuove rimodulazioni dal 25 Giugno 2020, le offerte coinvolte

TIM ha annunciato l'arrivo di nuove rimodulazioni nei prossimi mesi: entreranno in azione a partire dal prossimo 25 giugno 2020 e coinvolgeranno alcune tariffe, attualmente sul mercato, a base di minuti di chiamata, SMS e GIGA illimitati. Prendiamo in esame le informazioni attualmente note.

Mentre attualmente le offerte TIM in questione presentano un solo contenuto illimitato a discapito degli altri, a partire dal 25 giugno 2020 presenteranno tutti i contenuti illimitati: chiamate, SMS e GIGA. Questo, però, a fronte di un aumento del prezzo di abbonamento mensile, pari a 1,19 euro al mese. Un esempio pratico chiarirà la questione: TIM Ten GO con SuperGiga 20 sarà una delle offerte oggetto della rimodulazione: il costo mensile passerà a 23,99 euro al mese, ma i GIGA inclusi saranno illimitati.

Ecco qui di seguito la comunicazione di TIM in merito alle rimodulazioni in arrivo; viene anche spiegato come esercitare il diritto di recesso. "Modifica contrattuale: TIM semplifica e rinnova le offerte mobili per dare libertà di parlare e navigare senza limiti, con certezza della spesa. Dal 25 Giugno 2020 le offerte TIM Ten Go e SuperGiga 20 diventano un'unica offerta senza limiti: avrai minuti, SMS e Giga illimitati a 23,99 euro al mese. La tua spesa aumenterà quindi di 1,19 euro al mese. Potrai utilizzare da subito i Minuti, SMS e Giga illimitati fino al 24 Giugno senza modificare la tua spesa".

E ancora: "Entro il 24 Giugno puoi recedere dal contratto o cambiare operatore, senza penali né costi di disattivazione, o passare ad una delle offerte TIM Advance. Puoi mantenere attiva l'eventuale rateizzazione del prodotto o saldare in ogni momento le rate in un'unica soluzione, compilando i moduli cessazione linea e diritto di recesso su tim.it o inviali via PEC a recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it o vai nei negozi TIM. Info su MyTIM o al 119".