Elden Ring, mondo di gioco dinamico e informazioni sul gameplay da parte di un insider

Emergono nuove informazioni sul gameplay di Elden Ring da parte di un insider, che riguardano anche la presenza di un mondo dinamico e molto meno statico di quanto visto in altri titoli From Software precedenti.



Le informazioni arrivano da Onmipotent, un utente di Reddit e ResetEra che si è già segnalato per alcuni leak riguardanti giochi From Software, rivelatisi poi piuttosto fondati in alcuni casi, pertanto diamo ascolto anche a questi, considerando comunque che si tratta sempre di voci di corridoio.



A quanto pare, Elden Ring conterà su una certa somiglianza con i giochi precedenti del team di sviluppo, in particolare la serie Dark Souls e Sekiro: Shadows Die Twice, ma presentando anche diverse novità. Tra queste, la costruzione del mondo si presenta piuttosto dinamica invece che statica: nei titoli precedenti, il mondo di gioco cambiava ma gli eventi al suo interno venivano innescati dalle azioni del giocatore, mentre in questo caso si dovrebbe trattare di un sistema più complesso, che presenta numerose variabili tra le quali anche un sistema di meteo dinamico.



Ad esempio, gli incontri con i mostri possono prendere pieghe inaspettate: si fa l'esempio di un tipico percorso da un punto A a un punto B, durante il quale però spunta all'improvviso un nemico particolarmente grosso e potente. In questo caso si può scegliere se attaccarlo oppure fuggire seguendo strade alternative, ma anche in quest'ultimo caso non c'è la sicurezza di essere al sicuro perché l'incontro potrebbe innescare altri eventi.



Anche ripassando per scenari che si sono già incontrati diverse cose potrebbero cambiare a causa di questo dinamismo generale, che si unisce con il ciclo del meteo e presenta dunque un mondo cangiante.