Dragon Ball Z: Kakarot, Crilin come il Genio delle Tartarughe in questa simpatica scenetta

Dragon Ball Z: Kakarot è arrivato di recente su console e PC, un vero e proprio tributo alla serie Dragon Ball Z di Akira Toriyama. Moltissime scenette, fedelissime alle atmosfere del manga e dell'anime di partenza, rendono onore all'opera del mangaka: quella di cui vi parliamo oggi ha come protagonista Crilin.

Visitando l'isola del Genio delle Tartarughe (il Maestro Muten, insomma) in Dragon Ball Z: Kakarot, è possibile notare un Crilin tutto intento a sfogliare riviste vietate ai minori, piene di immagini di belle donne. Di solito le riviste sexy - e il lettore di Dragon Ball e Dragon Ball Z lo sa bene - sono sempre state una costante del Maestro Muten. Si vede che il discepolo, ad un certo punto, ha ripreso alcuni vizi del suo maestro; il Genio delle Tartarughe allenò sia Goku che Crilin, quando erano piccoli.

Ecco qui di seguito l'immagine di cui vi abbiamo parlato: state tranquilli, non ci sono spoiler o anticipazioni per chi ha già giocato a Dragon Ball Z: Kakarot. E no, quella donna bionda che si intravede nel giornalino non è di certo Androide C18.

LMFAOOOO He really think hes slick. pic.twitter.com/eGhVLLaUGi — 🥳Devil Artemis Animation🥳🇩🇴 🐝 (@DevilArtemisX) January 20, 2020